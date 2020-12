Maxi attacco informatico a Leonardo. Rubati progetti top secret e dati aziendali. In manette per spionaggio un dirigente. L’hacker era un ex dipendente (Di sabato 5 dicembre 2020) Un ex dipendente della divisione aerostrutture e veivoli di Leonardo Spa è stato arrestato dalla Polizia e si trova ora in carcere, con l’accusa di accesso abusivo al sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito di dati personali, nell’ambito di un’indagine nata da una segnalazione della Cyber Security di Leonardo su un traffico di rete anomalo in uscita da alcune postazioni di lavoro dello stabilimento di Pomigliano d’Arco generato da un trojan denominato “cftmon exe”. Nell’inchiesta è coinvolto, con l’accusa di spionaggio, anche un dirigente dello stesso gruppo. Il traffico di dati anomalo, secondo quanto hanno ricostruito gli espetti della Polizia postale, era diretto a una pagina web denominata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Un exdella divisione aerostrutture e veivoli diSpa è stato arrestato dalla Polizia e si trova ora in carcere, con l’accusa di accesso abusivo al sistema, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito dipersonali, nell’ambito di un’indagine nata da una segnalazione della Cyber Security disu un traffico di rete anomalo in uscita da alcune postazioni di lavoro dello stabilimento di Pomigliano d’Arco generato da un trojan denominato “cftmon exe”. Nell’inchiesta è coinvolto, con l’accusa di, anche undello stesso gruppo. Il traffico dianomalo, secondo quanto hanno ricostruito gli espetti della Polizia postale, era diretto a una pagina web denominata ...

