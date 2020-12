Lo Spezia gioca, la Lazio segna e vince: finisce 1-2 (Di sabato 5 dicembre 2020) La Lazio ritrova il successo in campionato e lo fa a Cesena, dove lo Spezia ha giocato la sua ultima partita interna: dalla prossima infatti i liguri potranno tornare al Picco. La squadra di Italiano, in ogni caso, si conferma una bella realtà per la Serie A, giustamente distante dalla zona retrocessione nonostante la sconfitta di oggi. Nel primo tempo, dove i biancocelesti sono più sbilanciati alla ricerca del gol, la differenza sul piano del gioco è evidente. Lo Spezia arriva con più continuità e pericolosità dalle parti di Reina, subito reattivo a deviare sul palo la conclusione di Estevez da fuori area dopo pochi minuti. Una palla persa ingenuamente a centrocampo origina il gol di Immobile, freddo a battere Provedel dopo il bel filtrante di Milinkovic–Savic. Il gol del raddoppio è un’ottima punizione del serbo dal ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Laritrova il successo in campionato e lo fa a Cesena, dove lohato la sua ultima partita interna: dalla prossima infatti i liguri potranno tornare al Picco. La squadra di Italiano, in ogni caso, si conferma una bella realtà per la Serie A, giustamente distante dalla zona retrocessione nonostante la sconfitta di oggi. Nel primo tempo, dove i biancocelesti sono più sbilanciati alla ricerca del gol, la differenza sul piano del gioco è evidente. Loarriva con più continuità e pericolosità dalle parti di Reina, subito reattivo a deviare sul palo la conclusione di Estevez da fuori area dopo pochi minuti. Una palla persa ingenuamente a centrocampo origina il gol di Immobile, freddo a battere Provedel dopo il bel filtrante di Milinkovic–Savic. Il gol del raddoppio è un’ottima punizione del serbo dal ...

callmegoodlife : RT @RobertoRenga: Non una Lazio da strapparsi i capelli. Concreta e dunque contronatura. Inzaghi se la gioca cercando gli spazi che lo Spez… - contefiele : Ma Super Pobega perché non gioca più nello Spezia? Mi sono perso qualcosa? Gli hanno tagliato una gamba? #SpeziaLazio - IlPetrolier3 : @_LordJack Ma perché lo Spezia gioca bene e merita di vincere le partite hahahhshshhshhdhdahhs, quando non succede… - lamortevito : La Lazio raccoglie ciò che aveva perso in altre occasioni ma vince da grande squadra: bottino pieno e sforzo minino… - RobertoRenga : Non una Lazio da strapparsi i capelli. Concreta e dunque contronatura. Inzaghi se la gioca cercando gli spazi che l… -