Le due vite di una donna che ci ha insegnato ad avere coraggio | Piera Aiello

Sulla lapide marmorea di Rita Atria, testimone di giustizia che si uccise a soli 17 anni per disperazione e paura dopo la morte del giudice Paolo Borsellino, si legge la frase "La verità vive", ed è con questa affermazione che oggi vogliamo parlarvi di una delle donne più potenti e tenaci del nostro tempo. Il suo nome è Piera Aiello, cognata di Rita Atria e anche lei testimone di giustizia per 27 anni, e oggi è stata inserita nella lista delle donne più forti del mondo stilata dalla BBC. Unica italiana tra cento nomi, compare al fianco di Vandana Shiva, Alexandria Ocasio Cortez e Greta Thunberg. Lei che ha 53 anni, ha vissuto due vite e due identità: una sotto scorta come parlamentare del Movimento Cinque Stelle, l'altra segreta, nascosta e invisibile come testimone di giustizia. La sua storia affonda le radici tra l'odore della ...

