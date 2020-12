Inter Bologna 3-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Gara in discesa per l’di Antonio Conte che archivia il match già nel primo tempo con Lukaku e Hakimi. Ilha accorciato le distanze con Vignato a metà secondo tempo ma poi un devastante Hakimi ha chiuso la questione poco dopo. Terza vittoria consecutiva dell’in campionato. Sintesi3-1 MOVIOLA 85?in possesso – Ottima gestione della squadra di Conte, che mette in ghiaccio il pallone e addormenta il ritmo in questi minuti finali di gara. Poco più di cinque minuti al novantesimo, poi sarà recupero. 78? Lautaro vicino al gol – ...