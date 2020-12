Franceschini dice che un’alleanza tra Pd e M5s “è inesorabile” (nonostante il post di Grillo) (Di sabato 5 dicembre 2020) «Abbiamo viaggiato finora su dei binari con la globalizzazione, adesso finiamo in mare aperto e ci sono rischi enormi ma anche grandi opportunità per la politica perché puoi scegliere la rotta. Se cambia tutto possiamo affrontare questa epoca nuova con gli strumenti tradizionali della sinistra? Valori organizzativi, valoriali, posiamo affrontare il nuovo pigramente pensando che abbiamo ragione e quindi prima o poi il tempo ci darà ragione o dobbiamo avere il coraggio di dire che dovrà cambiare tutto? Abbiamo visto i cambiamenti profondi delle politiche europee, inimmaginabili solo qualche mese fa: abbiamo visto come la crisi nel nostro paese è stata affrontata con criteri diversi, solidarietà, ammortizzatori sociali, non lasciare indietro nessuno e lo abbiamo fatto non con un governo del Pd ma con un governo che ha messo insieme forze della sinistra e non con i 5 stelle che ora sono in ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 5 dicembre 2020) «Abbiamo viaggiato finora su dei binari con la globalizzazione, adesso finiamo in mare aperto e ci sono rischi enormi ma anche grandi opportunità per la politica perché puoi scegliere la rotta. Se cambia tutto possiamo affrontare questa epoca nuova con gli strumenti tradizionali della sinistra? Valori organizzativi, valoriali, posiamo affrontare il nuovo pigramente pensando che abbiamo ragione e quindi prima o poi il tempo ci darà ragione o dobbiamo avere il coraggio di dire che dovrà cambiare tutto? Abbiamo visto i cambiamenti profondi delle politiche europee, inimmaginabili solo qualche mese fa: abbiamo visto come la crisi nel nostro paese è stata affrontata con criteri diversi, solidarietà, ammortizzatori sociali, non lasciare indietro nessuno e lo abbiamo fatto non con un governo del Pd ma con un governo che ha messo insieme forze della sinistra e non con i 5 stelle che ora sono in ...

