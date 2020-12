Folle corsa (con inseguimento) contromano in centro con l’auto rubata: stava organizzando un colpo (Di sabato 5 dicembre 2020) Si fa chiarezza sull’inseguimento da film di ieri al centro di Cisterna di Latina, dove è finita la corsa della Volkswagen Golf di colore nero rubata a luglio scorso in provincia di Pisa. Venerdì pomeriggio alle ore 18 circa l’auto veniva segnalato dal sistema lettura targhe della Polizia Locale di Cisterna quale veicolo rubato. Partivano quindi i controlli sul territorio e mezz’ora più tardi, mentre una pattuglia si trovava nei pressi delle attività commerciali Orizzonte e Conad di Collina dei Pini, si trovava di fronte il veicolo segnalato. Questo, alla vista degli agenti, accelerava improvvisamente e a forte velocità tentava di sottrarsi al controllo. L’inseguimento contromano Seguita dalla pattuglia, la Golf raggiungeva il centro urbano e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Si fa chiarezza sull’da film di ieri aldi Cisterna di Latina, dove è finita ladella Volkswagen Golf di colore neroa luglio scorso in provincia di Pisa. Venerdì pomeriggio alle ore 18 circaveniva segnalato dal sistema lettura targhe della Polizia Locale di Cisterna quale veicolo rubato. Partivano quindi i controlli sul territorio e mezz’ora più tardi, mentre una pattuglia si trovava nei pressi delle attività commerciali Orizzonte e Conad di Collina dei Pini, si trovava di fronte il veicolo segnalato. Questo, alla vista degli agenti, accelerava improvvisamente e a forte velocità tentava di sottrarsi al controllo. L’Seguita dalla pattuglia, la Golf raggiungeva ilurbano e ...

