Dayane Mello lascia il GF Vip Poi arriva una telefonata ‘segreta’ e cambia idea | ecco perché

(Di sabato 5 dicembre 2020) Le ultime nomination della casa del Grande Fratello Vip hanno visto un gran numero di concorrenti finire a pari merito, dando vita a un televoto che ha incluso, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Alfonso Signorini spiega che il vip più votato dai telespettatori sarà immune dalle prossime nomination; tuttavia ai concorrenti questo momento verrà presentato come un classico Televoto avente come finalità l’eliminazione di uno degli inquilini. Il conduttore del Grande Fratello Vip dichiara che il pubblico ha deciso che il primo vip “salvo” è Giulia: la ragazza è incredula, in quanto è entrata da pochissimo e pensava di non essersi ancora fatta conoscere a sufficienza.Poi è la volta di Stefania Orlando, che esulta, non potendo sapere che in realtà quello che sta annunciando il ...