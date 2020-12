Cristiano Ronaldo re dei derby: contro il Torino per polverizzare un record (Di sabato 5 dicembre 2020) , l’ennesimo della sua gloriosa carriera L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un altro record nel mirino di Cristiano Ronaldo. Nella sfida di quest’oggi contro il Torino, il fuoriclasse della Juve punta all’ennesimo traguardo nei derby disputati nella sua carriera. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juvenews24 In caso di gol, infatti, CR7 andrebbe a segno in 30 dei 47 derby giocati in carriera. Un primato non male, che lo porterebbe anche a continuare la sua scalata verso il record di gol in carriera di Pelè (761, contro i 750 di Cristiano). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) , l’ennesimo della sua gloriosa carriera L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un altronel mirino di. Nella sfida di quest’oggiil, il fuoriclasse della Juve punta all’ennesimo traguardo neidisputati nella sua carriera. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juvenews24 In caso di gol, infatti, CR7 andrebbe a segno in 30 dei 47giocati in carriera. Un primato non male, che lo porterebbe anche a continuare la sua scalata verso ildi gol in carriera di Pelè (761,i 750 di). Leggi su Calcionews24.com

