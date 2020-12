Covid, positivi attuali sotto quota dodicimila: ancora boom di guariti (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Scende sotto quota dodicimila il numero delle persone attualmente positive nel Casertano. Emerge dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che certifica 240 nuovi positivi con 2359 tamponi effettuati, e un rapporto tra test e nuovi contagi di poco superiore al 10%. Ma il dato che desta sempre più speranze è quello dei guariti, molto alto anche oggi come avviene ormai da quasi due settimane: sono 853 le persone che nelle ultime 24 ore si sono lasciate alle spalle il Coronavirus, e proprio tale cifra ha ridotto drasticamente il numero dei positivi attuali, in calo costante da giorni. Un solo decesso si è verificato nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 311 persone decedute causa Covid; il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Scendeil numero delle persone attualmente positive nel Casertano. Emerge dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che certifica 240 nuovicon 2359 tamponi effettuati, e un rapporto tra test e nuovi contagi di poco superiore al 10%. Ma il dato che desta sempre più speranze è quello dei, molto alto anche oggi come avviene ormai da quasi due settimane: sono 853 le persone che nelle ultime 24 ore si sono lasciate alle spalle il Coronavirus, e proprio tale cifra ha ridotto drasticamente il numero dei, in calo costante da giorni. Un solo decesso si è verificato nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 311 persone decedute causa; il ...

