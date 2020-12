Covid, anziana muore nella Rsa a Rieti: la sua bara lasciata in mezzo ai sacchi della spazzatura in attesa del carro funebre (Di sabato 5 dicembre 2020) La bara chiusa e preparata per il funerale lasciata ad aspettare sul retro della Rsa, tra cassonetti e sacchi di immondizia. È successo nella struttura per anziani di Montebuono, centro di 900 abitanti in provincia di Rieti, dove il 29 novembre era scoppiato un focolaio Covid. A denunciare l’accaduto sono stati i parenti della vittima, Tesolina Bernardini, 87 anni. L’anziana era stata contagiata, ma la direzione aveva detto ai familiari che era asintomatica. Dopo tre giorni, però, l’Rsa aveva contattato i parenti comunicando che l’anziana era morta. “Ci hanno informato dopo ore, sostenendo che i nostri telefoni squillavano a vuoto – riferisce la nipote dell’anziana a Repubblica – Alla fine abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Lachiusa e preparata per il funeralead aspettare sul retroRsa, tra cassonetti edi immondizia. È successostruttura per anziani di Montebuono, centro di 900 abitanti in provincia di, dove il 29 novembre era scoppiato un focolaio. A denunciare l’accaduto sono stati i parentivittima, Tesolina Bernardini, 87 anni. L’era stata contagiata, ma la direzione aveva detto ai familiari che era asintomatica. Dopo tre giorni, però, l’Rsa aveva contattato i parenti comunicando che l’era morta. “Ci hanno informato dopo ore, sostenendo che i nostri telefoni squillavano a vuoto – riferisce la nipote dell’a Repubblica – Alla fine abbiamo ...

