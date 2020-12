Blue Bloods 10 su Rai2 mette Frank contro sua figlia Erin | trame 5 e 12 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con10 sunella seconda serata di sabato 5. La serie poliziesca con protagonista Tom Selleck continuerà a far compagnia al pubblico ancora per tutto il mese. Lo show intanto è stato rinnovato per un’undicesima stagione, in onda dal 4sulla rete americana ABC. Trasmessa dal 2010 in patria, la fine perè però ancora lontana. “Non credo che ci sia un punto finale”, aveva dichiarato Selleck lo scorso maggio. “Penso che ci sia molta vita nello show, fino a quando puoi lasciare che i personaggi crescano e invecchino. C’è un’evoluzione. È iniziato come uno spettacolo basato sui personaggi e lo è ancora di più ora. Quando arrivi a un punto come questo, il pubblico è ormai entrato nei panni dei ...