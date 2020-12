Barbara D’Urso: “Sono troppo felice”. La notizia condivisa coi fan (Di sabato 5 dicembre 2020) Barbara D’Urso ha condiviso coi propri fan una bellissima notizia, che renderà felici milioni di telespettatori. Live non è la D’Urso, infatti, è tra le trasmissioni più seguite dal pubblico italiano e per la gioia dei numerosi fan, è stato annunciato che andrà in onda per molti mesi a seguire. Ecco l’annuncio ufficiale che arriva proprio da parte della presentatrice. Live non è la D’Urso, svelato fino a quando va in onda Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha dichiarato di aver accettato la proposta ricevuta da parte dell’editore di Live non è la D’Urso. La trasmissione, amatissima da parte del pubblico italiana, dunque, andrà in onda fino a giugno 2021. Ma quando avrà luogo l’ultima puntata? Il sito di Davide Maggio ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 dicembre 2020)ha condiviso coi propri fan una bellissima, che renderà felici milioni di telespettatori. Live non è la, infatti, è tra le trasmissioni più seguite dal pubblico italiano e per la gioia dei numerosi fan, è stato annunciato che andrà in onda per molti mesi a seguire. Ecco l’annuncio ufficiale che arriva proprio da parte della presentatrice. Live non è la, svelato fino a quando va in onda Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque,ha dichiarato di aver accettato la proposta ricevuta da parte dell’editore di Live non è la. La trasmissione, amatissima da parte del pubblico italiana, dunque, andrà in onda fino a giugno 2021. Ma quando avrà luogo l’ultima puntata? Il sito di Davide Maggio ...

