Allegri punta la Premier League: 'Mi piacerebbe viverla' (Di sabato 5 dicembre 2020) LONDRA (Inghilterra) - Massimiliano Allegri ha ribadito di essere molto interessato a un'eventuale esperienza in Premier League. L'ex allenatore della Juve, senza squadra dall'estate 2019, lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) LONDRA (Inghilterra) - Massimilianoha ribadito di essere molto interessato a un'eventuale esperienza in. L'ex allenatore della Juve, senza squadra dall'estate 2019, lo ha ...

In un'intervista al Times l'ex allenatore della Juve si propone al calcio inglese: "Gli allenatori stranieri hanno fatto crescere quel campionato" ...

Juventus, Moggi: 'La società non richiamerà mai Massimiliano Allegri'

L'ex amministratore delegato, a Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato inoltre che i bianconeri sono ancora i favoriti per lo scudetto.

