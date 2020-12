Allegri: “La mia passione sono i cavalli. Ad Ambra piace molto l’opera e quando…” (Di sabato 5 dicembre 2020) In una lunga intervista rilasciata al Times, Massimiliano Allegri parla anche della vita di coppia con la sua compagna, Ambra Angiolini. "Le piace l'opera! Vado con lei! Ma mi piace. Quando ero a Londra sono andato con la mia compagna al musical Il Re Leone e all'opera. L'ultima volta che siamo stati alla Scala di Milano, abbiamo visto l'Aida di Verdi! Vado per la mia compagna!".Ma l'allenatore ci tiene a sottolineare che la sua passione è un'altra: "La mia passione sono i cavalli! È la verità. Non posso iniziare un'amicizia mentendoti! Seguo la mia ragazza andando all'opera, alla Scala, a teatro ma adoro le corse, i cavalli! In questo lavoro, vogliamo 'fantasia', dobbiamo essere felici quando lavoriamo. Dobbiamo ... Leggi su golssip (Di sabato 5 dicembre 2020) In una lunga intervista rilasciata al Times, Massimilianoparla anche della vita di coppia con la sua compagna,Angiolini. "Lel'opera! Vado con lei! Ma mi. Quando ero a Londraandato con la mia compagna al musical Il Re Leone e all'opera. L'ultima volta che siamo stati alla Scala di Milano, abbiamo visto l'Aida di Verdi! Vado per la mia compagna!".Ma l'allenatore ci tiene a sottolineare che la suaè un'altra: "La mia! È la verità. Non posso iniziare un'amicizia mentendoti! Seguo la mia ragazza andando all'opera, alla Scala, a teatro ma adoro le corse, i! In questo lavoro, vogliamo 'fantasia', dobbiamo essere felici quando lavoriamo. Dobbiamo ...

