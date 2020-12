X-Factor, clamorosa gaffe di Mika fa arrabbiare Hell Raton (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ad X -Factor succede l’imprevedibile. Mika spiffera quello che non doveva su Hell Raton. Gelo in studio poi il rapper spiega tutto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mika (@Mikainstagram) X-Factor è seguitissimo quest’anno. Merito dei concorrenti ma anche ei bravissimi giudici e coach di questa edizione che sta quasi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ad X -succede l’imprevedibile.spiffera quello che non doveva su. Gelo in studio poi il rapper spiega tutto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@instagram) X-è seguitissimo quest’anno. Merito dei concorrenti ma anche ei bravissimi giudici e coach di questa edizione che sta quasi L'articolo proviene da YesLife.it.

Pannaacida_ : RT @GalvaniM: L'eliminazione più clamorosa nella storia di X Factor. Forse solo la non vittoria dei Maneskin è stata altrettanto rumorosa.… - paolo_fant : RT @GalvaniM: L'eliminazione più clamorosa nella storia di X Factor. Forse solo la non vittoria dei Maneskin è stata altrettanto rumorosa.… - liamscare : RT @GalvaniM: L'eliminazione più clamorosa nella storia di X Factor. Forse solo la non vittoria dei Maneskin è stata altrettanto rumorosa.… - heijsenberg : RT @GalvaniM: L'eliminazione più clamorosa nella storia di X Factor. Forse solo la non vittoria dei Maneskin è stata altrettanto rumorosa.… - moonisbaee : RT @GalvaniM: L'eliminazione più clamorosa nella storia di X Factor. Forse solo la non vittoria dei Maneskin è stata altrettanto rumorosa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor clamorosa X-Factor, clamorosa gaffe di Mika fa arrabbiare Hell Raton Yeslife X Factor, Melancholia: "Delusi per l'eliminazione, tifiamo per i Little pieces of marmalade"

Ultima chance per conquistare un posto alla finale di X Factor 2020, giovedì 3 dicembre su Sky e Now Tv. Cinque gli artisti in gara nella semifinale dello show condotto da Alessandro Cattelan; gli osp ...

Da Marracash a… Ronaldo: chi è Madame, duetto con Blind ad X Factor

Grande attesa per Blind, uno dei favoriti di X Factor, che domani sera proporrà un duetto con Madame: scopriamo di più sulla female rapper veneta ...

Ultima chance per conquistare un posto alla finale di X Factor 2020, giovedì 3 dicembre su Sky e Now Tv. Cinque gli artisti in gara nella semifinale dello show condotto da Alessandro Cattelan; gli osp ...Grande attesa per Blind, uno dei favoriti di X Factor, che domani sera proporrà un duetto con Madame: scopriamo di più sulla female rapper veneta ...