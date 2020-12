Wealth Management, Bper Banca scommette su formazione e conoscenza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Far crescere i propri risparmi, piccoli o grandi che siano, è un impegno ancora più rilevante in un momento come quello attuale. C’è chi, con i capitali privati, investirà scommettendo su un rilancio dell’economia e chi ha compreso durante la pandemia che una maggiore tutela è importante, perché previdenza e protezione andranno sostenute anche con forme private per integrare il welfare pubblico. Più che in passato è importante darsi degli obiettivi e capire quali sono gli strumenti adatti per conseguire i vantaggi desiderati, ricercando quindi anche il giusto tipo di consulenza. Un approccio che non riguarda solo i meno esperti in materia di Wealth Management perché giovani e con un patrimonio contenuto ma anche chi rientra a pieno titolo nella classe con patrimoni più complessi. Come confermava il terzo Rapporto Aipb (Associazione ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) Far crescere i propri risparmi, piccoli o grandi che siano, è un impegno ancora più rilevante in un momento come quello attuale. C’è chi, con i capitali privati, investiràndo su un rilancio dell’economia e chi ha compreso durante la pandemia che una maggiore tutela è importante, perché previdenza e protezione andranno sostenute anche con forme private per integrare il welfare pubblico. Più che in passato è importante darsi degli obiettivi e capire quali sono gli strumenti adatti per conseguire i vantaggi desiderati, ricercando quindi anche il giusto tipo di consulenza. Un approccio che non riguarda solo i meno esperti in materia diperché giovani e con un patrimonio contenuto ma anche chi rientra a pieno titolo nella classe con patrimoni più complessi. Come confermava il terzo Rapporto Aipb (Associazione ...

Un approccio che non riguarda solo i meno esperti in materia di wealth management perché giovani e con un patrimonio contenuto ma anche chi rientra a pieno titolo nella classe con patrimoni più ...

Obbligati a crescere, l'intervento di Alessandra Losito

L'intervento di Alessandra Losito, managing director per l'Italia di Pictet Wealth Management, al webinar Obbligati a crescere.

