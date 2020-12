Vergognosi! Nemmeno il numero dei morti è un dato sicuro: il grottesco errore del governo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fin dall’inizio della pandemia è stato chiaro che questo governo non sapesse che pesci pigliare. La gestione è stata ridicola, le misure messe in campo inefficaci e ogni cosa che poteva andare storta, sono riusciti a farla andare storta. Della trasparenza, poi, Nemmeno l’ombra. Ma c’è un punto sul quale è interessante battere dopo l’ennesimo scandalo andato in scena ieri, 3 dicembre. E riguarda i numeri. Sulla questione numeri, infatti, si è discusso a lungo. Da quelli dei tamponi effettuali al numero reale dei positivi, qualcosa sembra sempre non tornare tra le parole del governo e i dati reali. Ieri, si diceva, altro sfondone da parte di Conte e i suoi, e purtroppo stavolta il numero in questione riguarda quello – tragico – dei morti. Cosa è successo? Il record ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fin dall’inizio della pandemia è stato chiaro che questonon sapesse che pesci pigliare. La gestione è stata ridicola, le misure messe in campo inefficaci e ogni cosa che poteva andare storta, sono riusciti a farla andare storta. Della trasparenza, poi,l’ombra. Ma c’è un punto sul quale è interessante battere dopo l’ennesimo scandalo anin scena ieri, 3 dicembre. E riguarda i numeri. Sulla questione numeri, infatti, si è discusso a lungo. Da quelli dei tamponi effettuali alreale dei positivi, qualcosa sembra sempre non tornare tra le parole dele i dati reali. Ieri, si diceva, altro sfondone da parte di Conte e i suoi, e purtroppo stavolta ilin questione riguarda quello – tragico – dei. Cosa è successo? Il record ...

