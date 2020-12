Tragedia a scuola: suicida in diretta durante la lezione online (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uno studente di soli 11 anni si è suicidato durante una lezione scolastica a distanza a San Joaquin, in California. Ha deciso di togliersi la vita a soli 11 anni con un colpo di pistola nel bel mezzo di una lezione scolastica a distanza in diretta su Zoom (dal momento che le scuole sono chiuse L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uno studente di soli 11 anni si ètounascolastica a distanza a San Joaquin, in California. Ha deciso di togliersi la vita a soli 11 anni con un colpo di pistola nel bel mezzo di unascolastica a distanza insu Zoom (dal momento che le scuole sono chiuse L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

