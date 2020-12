Snapchat, ora si può vestire il proprio bitmoji con gli abiti Levi’s (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Foto: bitmoji)La collezione Levi’s x bitmoji sbarca ufficialmente su Snapchat mettendo a disposizione la raccolta digitale di una serie di capi iconici della società californiana fondata oltre 150 anni fa. Si potrà scegliere il proprio jeans, giacca o tshirt preferita e personalizzare il proprio avatar. Snapchat e Levi’s hanno annunciato la collaborazione che è scattata ieri 3 dicembre e che proseguirà per le festività di fine anno. Direttamente dall’applicazione si potranno vestire i bitmoji con alcuni dei pezzi più celebri della storia del brand di jeanswear come per esempio i jeans 501 Original Fit, le giacche Trucker o Sherpa e le magliette Western Shirts, che potranno anche variare a seconda dei lavaggi ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Foto:)La collezionesbarca ufficialmente sumettendo a disposizione la raccolta digitale di una serie di capi iconici della società californiana fondata oltre 150 anni fa. Si potrà scegliere iljeans, giacca o tshirt preferita e personalizzare ilavatar.hanno annunciato la collaborazione che è scattata ieri 3 dicembre e che proseguirà per le festività di fine anno. Direttamente dall’applicazione si potrannocon alcuni dei pezzi più celebri della storia del brand di jeanswear come per esempio i jeans 501 Original Fit, le giacche Trucker o Sherpa e le magliette Western Shirts, che potranno anche variare a seconda dei lavaggi ...

