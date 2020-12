Persona 5 Scramble | The Phantom Strikers ha una data di uscita in occidente

(Di venerdì 4 dicembre 2020): Thesembra avere finalmente unadioccidentale. A quanto pare, il gioco uscirà il 23 febbraio 2021 per PS4, PC tramite Steam e Nintendo Switch con il nome "". Un video, ora rimosso, era stato pubblicato su YouTube, ma è visibile sulle pagine di Gematsu. Sviluppato da P-Studio e Omega Force,è un gioco di ruolo d'azione hack and slash simile a Dynasty Warriors. In questo titolo potrete avere ancora un gruppo di quattro membri e il dungeon crawling si baserà ancora sull'uso della furtività per evitare i nemici (con il misuratore di allerta che farà il suo ritorno). Leggi altro...

