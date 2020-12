Panda Global rinnova il logo e la divisa

Leggi su esports247

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’organizzazione di esport americanaha deciso dire il proprioe le proprie divise da gara. Sono state annunciate esattamente oggi e disegnate e pensate in collaborazione con lo studio Chermayeff & Geismar & Haviv (CGH). Ad ora il nuovoè già stato inserito nelle piattaforme social della squadra e sui siti web ufficiali così come le altre firme dell’organizzazione quali PGstats, PGhardware, e PGhealth. La collaborazione con CGH fa sì che per la prima volta questa azienda entri nel mondo degli esports, si tratta sicuramente di una benvenuta dato che può vantare collaborazioni con National Geographic, State Farm e gli US Open, tutte aziende di grande facciata. Alan Bunney, CEO diha affermato che la decisione della ...