Pallamano | Serie A 2020 | Sassari batte Pressano nel recupero e continua la caccia al primo posto

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Si stanno pian piano recuperando le tante partite dellaA dimaschilesospese per casi di covid, e tra i match recuperati spicca sicuramente quello tra Raimond, vinto dai sardi, che ora guardano alla vetta della classifica, distante solamente un punto. Sfida con pochi patemi per i padroni di casa, che allungano sull’11-4 grazie all’ex Riccardo Stabellini, con i trentini ancora arruginiti dal lungo periodo di riposo forzato, aggrappandosi alle reti dell’ala destra Adriano Di Maggio, ancora tra i più propositivi. Si va dunque all’intervallo sul punteggio di 16-7, con la ripresa che scorre senza troppe emozioni fino al 27-21 finale. Il tabellino della partita: ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18:30 Raimond– ...

SienaFree : Pallamano Serie A: big match al PalaEstra tra la Ego Handball Siena e Conversano - ennatrasporti : Pallamano: Settimana di riposo per il Campionato di Serie B Decò. - il_siracusano : Serie A Beretta,casi di positività ... - #Handball #Covid_19 #Pallamano #Rinvio #Serie_A_Beretta -… - LaNotPontina : L’HC Cassa Rurale Pontinia si allena in vista della ripartenza del campionato di serie A Beretta femminile, il mass… - SienaFree : Pallamano Serie A - La Ego Siena torna alla vittoria contro Merano -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie

SienaFree.it

L'Hac è penultima con due punti all'attivo, mentre le Guerriere, che hanno giocato solo sei gare, sono ferme un gradino più in alto, a quota quattro col Cingoli. La gara si giocherà a porte chiuse, ma ...Le squadre rimarranno ferme per il turno di pausa programmata “un Campionato che procede senza intoppi, al momento, se non un rinvio solo causa Covid la scorsa settimana del Rosolini vs Giovinetto, ch ...