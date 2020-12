Mes: Morra, 'Grillo è con noi, M5S faccia M5S soprattutto in Aula il 9 dicembre' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Io sono convinto che in Aula il 9 dicembre il Movimento saprà fare il Movimento, anche grazie a questo intervento di Beppe" Grillo. Così il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, in un video su Facebook, dove ripropone ai suoi follower le parole del garante del M5S, schieratosi contro il Mes, favorevole piuttosto a una patrimoniale sui super ricchi e all'introduzione dell'Imu sul patrimonio 'commerciale' della Chiesa. "Sapute tutti che in questi giorni, venendo anche dileggiati da tanti opinionisti e giornalisti, alcuni eletti del M5S hanno preso pubblicamente posizione affinché Il Movimento facesse e faccia il M5S, soprattutto in Aula al Senato il 9 dicembre - scandisce Morra richiamando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Io sono convinto che inil 9il Movimento saprà fare il Movimento, anche grazie a questo intervento di Beppe". Così il presidente della commissione Antimafia Nicola, in un video su Facebook, dove ripropone ai suoi follower le parole del garante del M5S, schieratosi contro il Mes, favorevole piuttosto a una patrimoniale sui super ricchi e all'introduzione dell'Imu sul patrimonio 'commerciale' della Chiesa. "Sapute tutti che in questi giorni, venendo anche dileggiati da tanti opinionisti e giornalisti, alcuni eletti del M5S hanno preso pubblicamente posizione affinché Il Movimento facesse eil M5S,inal Senato il 9- scandiscerichiamando la ...

M5s, lettera di 69 parlamentari a Crimi e Di Maio: "No alla riforma del Mes"

