Mamme e bambini in carcere: il cuore oltre le sbarre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tutelare la salute è stato, ed è tutt'oggi, l'imperativo della pandemia. Una priorità che ha riguardato tutti noi, e in modo particolare alcune categorie come quella delle madri detenute con figli al seguito. Su questa via si innesta l'emendamento alla Legge di Bilancio promosso ieri dall'On. Paolo Siani, con il sostegno delle associazioni Cittadinanzattiva, A Roma Insieme-Leda Colombini e Terre des Hommes, che prevede l'istituzione di un fondo dedicato in grado di garantire le risorse necessarie per sostenere l'accoglienza, al di fuori del circuito penitenziario, di detenute madri con figli al seguito. Come sostenuto dall'On. Siani si tratta di un piccolo fondo che non sottrarrebbe risorse ad altre attività; tuttavia, una tale iniziativa permetterebbe a quei 34 bambini reclusi nelle carceri del nostro Paese di avere un'infanzia come tutti gli altri.

