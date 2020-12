Maltempo, allerta arancio su tutta la provincia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso il bollettino meteo per le prossime ore, innalzando il livello di allerta da giallo ad arancione per la giornata di oggi (venerdì 4) e domani (... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso il bollettino meteo per le prossime ore, innalzando il livello dida giallo adne per la giornata di oggi (venerdì 4) e domani (...

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - DPCgov : ????#AllertaROSSA, #domenica29novembre, su gran parte della Sardegna ????#AllertaARANCIONE in Calabria, Puglia e Sardeg… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #maltempo. Fino alle ore 12 di lunedì 7 dicembre è allerta arancione della Protezione Civile trentina che raccomanda al… - PCagnan : Maltempo in arrivo con vento forte e precipitazioni intense. Allerta idrogeologica in Veneto, convocata l’unità di… - TgrRaiTrentino : #maltempo. Fino alle ore 12 di lunedì 7 dicembre è allerta arancione della Protezione Civile trentina che raccomand… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta Maltempo: allerta gialla per piogge e temporali in Sardegna Agenzia ANSA Maltempo Liguria, protezione civile regionale interviene per supporto a persone rimaste bloccate in autostrada

La Protezione civile regionale, già pronta a partire, una volta ricevuta la richiesta ha avviato immediatamente l’operazione e interverrà con tutti i mezzi ...

Meteo, nuovo allarme in Sardegna: ancora vento e temporali

Nuova allerta per il maltempo in Sardegna. Le autorità regionali hanno diffuso un avvisio di condizioni meteo avverse per oggi e domani, a causa dell'arrivo di temporali, anche forti, accompagnati da ...

La Protezione civile regionale, già pronta a partire, una volta ricevuta la richiesta ha avviato immediatamente l’operazione e interverrà con tutti i mezzi ...Nuova allerta per il maltempo in Sardegna. Le autorità regionali hanno diffuso un avvisio di condizioni meteo avverse per oggi e domani, a causa dell'arrivo di temporali, anche forti, accompagnati da ...