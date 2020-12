L’epidemiologo Richiardi: «Il record di morti in Italia è un mistero, non è solo questione di età» (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Il motivo di tanti morti in Italia resta è un mistero. Una teoria è perché abbiamo una popolazione anziana, ma non basta. solo Regno Unito e Spagna registrano simili perdite, mentre gli Stati Uniti sono più bassi e la Germania pure. La letalità del Covid non è drammatica rispetto ad altre malattie. Ma se riferita agli anziani diventa devastante». Lo afferma L’epidemiologo Lorenzo Richiardi, 45 anni, professore all’Università di Torino. Analizzan il record di morti dall’inizio della pandemia in una intervista a La Stampa. L’epidemiologo Richiardi e il record dei morti A cosa si deve questo numero terrificante? «Purtroppo i morti sono gli ultimi a scendere dopo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Il motivo di tantiinresta è un. Una teoria è perché abbiamo una popolazione anziana, ma non basta.Regno Unito e Spagna registrano simili perdite, mentre gli Stati Uniti sono più bassi e la Germania pure. La letalità del Covid non è drammatica rispetto ad altre malattie. Ma se riferita agli anziani diventa devastante». Lo affermaLorenzo, 45 anni, professore all’Università di Torino. Analizzan ildidall’inizio della pandemia in una intervista a La Stampa.e ildeiA cosa si deve questo numero terrificante? «Purtroppo isono gli ultimi a scendere dopo ...

SecolodItalia1 : L’epidemiologo Richiardi: «Il record di morti in Italia è un mistero, non è solo questione di età»… - _DAGOSPIA_ : L'EPIDEMIOLOGO LORENZO RICHIARDI: IL MOTIVO DI TANTI MORTI IN ITALIA RESTA UN MISTERO. UNA TEORIA È… -