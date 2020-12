Le regole per Natale e Capodanno: cosa dice l'ultimo Dpcm (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Sarà un Natale diverso ma non meno autentico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi sull'approvazione del nuovo Dpcm sulle misure anti Covid a Natale. "Stiamo evitando lockdown generalizzato che sarebbe stato molto penalizzante sia in termini economici che sociali", ha detto il premier. "Occorre impegno ed attenzione e continuare su questa strada finché il vaccino. In prossimita di Natale tutte le Regioni saranno Gialle". "Sarà sempre consentito il rientro nel comune di residenza o domicilio". "Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La strada è ancora lunga, dobbiamo evitare la terza ondata". Dal 4 dicembre al 6 gennaio, inoltre, sono stati sospesi impianti di sci e crociere. E chi va ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Sarà undiverso ma non meno autentico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi sull'approvazione del nuovosulle misure anti Covid a. "Stiamo evitando lockdown generalizzato che sarebbe stato molto penalizzante sia in termini economici che sociali", ha detto il premier. "Occorre impegno ed attenzione e continuare su questa strada finché il vaccino. In prossimita ditutte le Regioni saranno Gialle". "Sarà sempre consentito il rientro nel comune di residenza o domicilio". "Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La strada è ancora lunga, dobbiamo evitare la terza ondata". Dal 4mbre al 6 gennaio, inoltre, sono stati sospesi impianti di sci e crociere. E chi va ...

A dicembre entreranno in vigore le nuove regole per contrastare la diffusione del Coronavirus nel periodo natalizio.

Entro gennaio, ha spiegato ieri Conte durante l'incontro con le Regioni, potrebbe anche arrivare un nuovo protocollo nazionale per il rientro in classe: si tratta di regole sui trasporti, sulla ...

