Juventus | Bernardeschi compra lo stabilimento balneare in cui è cresciuto

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Federico, giocatore delladi Pirlo e della Nazionale di Mancini, ha deciso di di fare un importante investimento nella sua città perfezionando l’acquisto del bagno Principe, alla Fossa Maestra, unodi Marina di Carrara. Il calciatore ha trascorso in questo luogo le estati della sua infanzia e adolescenza e ha continuato a visitarlo anche dopo la sua affermazione in Serie A. “Il Principe è lodove Federico è. Noi siamo sempre stati clienti fin da quando lui e sua sorella erano piccoli. Ora Federico ha deciso di portare a termine questo importante investimento nella sua Carrara”, ha dichiarato alla stampa locale il padre di Federico, Alberto. SportFace.

Federico Bernardeschi, giocatore della Juventus di Pirlo e della Nazionale di Mancini, ha deciso di acquistare uno stabilimento balneare di Marina di Carrara. Si tratta dello storico bagno Principe, u ...