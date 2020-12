Jasmine Carrisi: duri attacchi dagli haters – Chi la difende ora? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Jasmine Carrisi è la diciannovenne figlia di Al bano e Loredana Lecciso. La ragazza ha fatto il suo esordio in tv la settimana scorsa a The Voice Senione, dove è accanto al padre per il team Carrisi. Proprio la scorsa puntata ha fatto il suo debutto sorprendendo davvero tutti con le sue scelte davvero diverse da quelle del padre, ma molto apprezzate da una parte del web, che come al solito si è diviso tra chi l’ha apprezzata e chi ancora la ritiene una raccomandata. Jasmine ha fatto valere le sue idee, anche se spesso divergenti da quelle del padre, mostrando una certa capacità nel riconoscere il talento. Gli attacchi su Instagram Subito la giovane è stata presa di mira da numerosi haters. Jasmine è stata attaccata nei commenti dei social e in ... Leggi su giornal (Di venerdì 4 dicembre 2020)è la diciannovenne figlia di Al bano e Loredana Lecciso. La ragazza ha fatto il suo esordio in tv la settimana scorsa a The Voice Senione, dove è accanto al padre per il team. Proprio la scorsa puntata ha fatto il suo debutto sorprendendo davvero tutti con le sue scelte davvero diverse da quelle del padre, ma molto apprezzate da una parte del web, che come al solito si è diviso tra chi l’ha apprezzata e chi ancla ritiene una raccomandata.ha fatto valere le sue idee, anche se spesso divergenti da quelle del padre, mostrando una certa capacità nel riconoscere il talento. Glisu Instagram Subito la giovane è stata presa di mira da numerosiè stata attaccata nei commenti dei social e in ...

