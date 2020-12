Guida TV: programmi di stasera, venerdì 4 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 4.12.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 The Voice Senior Talent Show RAI2 S.W.A.T./Criminal Minds Serie TV RAI3 Titolo V Informazione RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Grande Fratello VIP Reality Show ITALIA1 Freedom – Oltre il confine Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Bake Off Italia: Dolci in forno Talent Show CIELO The Story of O: Untold Pleasures Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Italia Docureality NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 4 dicembre 2020)aitv della prima serata di oggi,4.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 The Voice Senior Talent Show RAI2 S.W.A.T./Criminal Minds Serie TV RAI3 Titolo V Informazione RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Grande Fratello VIP Reality Show ITALIA1 Freedom – Oltre il confine Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Bake Off Italia: Dolci in forno Talent Show CIELO The Story of O: Untold Pleasures Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Italia Docureality NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

