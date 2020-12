GF Vip | la Gregoraci trema | Briatore furioso rivede gli accordi?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’indiscrezione è velenosa e, se confermata, creerebbe davvero tanti problemi a Elisabetta: Flaviocon l’ex moglie per il troppo clamore che si è creato tra presunti flirt, fidanzati e amantiaveva cercato di convincerla di non andare nella Casa, si è parlato, per giorni, di un contratto stipulato fra loro che impedirebbe per tre anni di avere relazioni ufficiali. Insomma, tanti gli spunti Articolo completo: dal blog SoloDonna