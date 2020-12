Francesco Oppini verso l’abbandono del GF VIP? Tommaso Zorzi soffre (video) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sempre più complicato il momento per Francesco Oppini. Tommaso Zorzi è sempre più preoccupato per quello che sembra profilarsi come l’addio imminente del commentatore sportivo alla casa del Grande Fratello VIP. La decisione ufficiale non è stata ancora presa, ma questa sembra ormai la scelta del concorrente. Questo acccade dopo che Francesco è riuscito a sentire la voce di sua madre Alba Parietti in confessionale. In una lunga telefonata, ieri pomeriggio Oppini ha chiesto delle informazioni private dall’esterno riguardo il lavoro. L’occasione è stata anche quella di fare un punto su ciò che il gieffino ha pensato di fare in vista della prosecuzione del reality show e quali sono i pensieri che lo attanagliano. Non appena uscito dal confessionale, ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sempre più complicato il momento perè sempre più preoccupato per quello che sembra profilarsi come l’addio imminente del commentatore sportivo alla casa del Grande Fratello. La decisione ufficiale non è stata ancora presa, ma questa sembra ormai la scelta del concorrente. Questo acccade dopo cheè riuscito a sentire la voce di sua madre Alba Parietti in confessionale. In una lunga telefonata, ieri pomeriggioha chiesto delle informazioni private dall’esterno riguardo il lavoro. L’occasione è stata anche quella di fare un punto su ciò che il gieffino ha pensato di fare in vista della prosecuzione del reality show e quali sono i pensieri che lo attanagliano. Non appena uscito dal confessionale, ...

