Esther accetta un passaggio da uno sconosciuto e scompare | nessuna notizia da settimane

Leggi su viagginews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La travel blogger britannicaDingley è scomparsa ormai da tre: l’ultima volta è stata vista in compagnia di uno. Nel 2014 Dan Colegate sviluppa una pericolosa infezione che lo costringe ad una delicata operazione chirurgica. Lui e la fidanzataDingley, entrambi di Durham (Inghilterra), temono per il peggio, ma per fortuna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com