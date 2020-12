Esibisce documenti falsi a Polizia | arrestato 40enne ricercato

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Durante l’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo relativo ad un alloggio Ater, di via Bombicci a Roma, gli agenti delladi Stato del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, hannoun cittadinonato in Belgio, con precedenti di. I poliziotti, nell’identificare gli occupanti dell’appartamento da sgomberare, hanno notato immediatamente che la carta di identita’ esibita da uno dei presenti presentava chiari segni dificazione. La difformita’ del documento esibito ha fatto sorgere dubbi ai poliziotti sull’autenticita’ del documento che pertanto, provvedevano ad accompagnare l’uomo presso gli uffici del commissariato al fine di risalire alla sua esatta identita’. A questo punto, tentando di spiegare la sua presenza all’interno ...

Ultime Notizie dalla rete : Esibisce documenti

RomaDailyNews

Il crollo del mobilificio Cutolo di Poggiomarino è ancora visibile. Dietro il grosso cancello in ferro restano le macerie di quella che era un’impresa storica, distrutta in meno di un minuto. Cancella ...Si chiama "In Limbo". È un progetto, dal quale è scaturita una coppia di libri molto interessanti. Danno voce agli italiani nel Regno Unito e ai britannici che vivono da questa parte della Manica. Sto ...