È proprio “quella” Brunilde! La dama di Armando non è nuova a UeD: ecco chi corteggiava (Di venerdì 4 dicembre 2020) La storia tra Brunilde Habibi e Armando Incarnato sta caratterizzando le puntate di Uomini e Donne. Appena è entrata nel parterre c’è subito stato uno scambio di sguardi con il cavaliere napoletano e da quel momento è iniziata la loro frequentazione. Tra loro ci sono stati non pochi problemi, ma la conoscenza sta continuando. Brunilde è convinta che Armando “faccia il duro solo per nascondere un cuore tenero”. Le piacerebbe vederlo aprirsi, per scoprire “la parte che nasconde”. Una frequentazione che va avanti tra alti e bassi. Incarnato l’aveva accusata pubblicamente in studio rivelando di avere dei messaggi che lei gli aveva inviato prima ancora di prendere parte al programma. Tuttavia Brunilde va avanti per la sua strada e in una intervista su Uomini e Donne Magazine, la dama di origini greco albanesi ha spiegato che non teme la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) La storia tra Brunilde Habibi eIncarnato sta caratterizzando le puntate di Uomini e Donne. Appena è entrata nel parterre c’è subito stato uno scambio di sguardi con il cavaliere napoletano e da quel momento è iniziata la loro frequentazione. Tra loro ci sono stati non pochi problemi, ma la conoscenza sta continuando. Brunilde è convinta che“faccia il duro solo per nascondere un cuore tenero”. Le piacerebbe vederlo aprirsi, per scoprire “la parte che nasconde”. Una frequentazione che va avanti tra alti e bassi. Incarnato l’aveva accusata pubblicamente in studio rivelando di avere dei messaggi che lei gli aveva inviato prima ancora di prendere parte al programma. Tuttavia Brunilde va avanti per la sua strada e in una intervista su Uomini e Donne Magazine, ladi origini greco albanesi ha spiegato che non teme la ...

CottarelliCPI : A me sembra proprio che la modalità proposta da Calenda sia quella giusta, anche perché più semplice, per gestire l… - FBiasin : È talmente faticoso far funzionare la propria, di vita, che mettersi a giudicare quella degli altri pare proprio te… - matteosalvinimi : #Salvini: Non capisco che cosa cambi fra la messa di Natale delle dieci e quella di mezzanotte, come se si preparas… - SibillaeApollo : @SkyEyes82 Non credere sia l'unico Ciro , a volte blocco e basta ma questo quella sera mi aveva fatto proprio incaz… - baliedvbai : @zorziskeeper Si lo credo anche io è felice come una pasqua, gli ha fatto proprio bene quella telefonata -

Ultime Notizie dalla rete : proprio “quella” Tic tac Lilliput: le nuove confezioni di caramelline Ferrero sono piccole nel formato ma esagerate nel prezzo, oltre 140 ?/kg! ilfattoalimentare.it