Dpcm Natale, saranno festività blindate: tutte le misure (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal coprifuoco al divieto di spostamento tra comuni: tutte le misure previste dal nuovo Dpcm Natale in vigore da oggi annunciato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. “Siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa per presentare le misure Leggi su 2anews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal coprifuoco al divieto di spostamento tra comuni:lepreviste dal nuovoin vigore da oggi annunciato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. “Siamo costretti a introdurreche prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa per presentare le

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Dpcm, Conte spiega la stretta: 'Sarà un natale diverso, ma non meno autentico' [di Alberto Custodero] [aggiornamento delle… - Ravenna24ore : Varato dal Governo il DPCM per le feste: a Natale e Capodanno stop agli spostamenti tra comuni -