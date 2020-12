Covid, nove persone decedute nelle ultime 24 ore. Prosegue calo positivi attuali (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono nove le persone decedute causa Covid nel Casertano nelle ultime 24 ore: emerge dal report dell’Asl di Caserta, che fissa il conto totale delle vittime da inizio pandemia a 310, oltre 200 delle quali morte dal primo novembre ad oggi. Molto alto, come avviene da quasi due settimane, il numero di guariti: sono 945, a fronte di 261 nuove positività riscontrate su 2144 tamponi effettuati (indice test-positivi al 12,2%, in leggero aumento). Continua a calare abbastanza velocemente il numero di persone attualmente positive, poco più di 12mila (12009), ma appena sette giorni fa i positivi erano oltre 15mila. Anche nei comuni i dati sono migliori rispetto a fine ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sonolecausanel Casertano24 ore: emerge dal report dell’Asl di Caserta, che fissa il conto totale delle vittime da inizio pandemia a 310, oltre 200 delle quali morte dal primombre ad oggi. Molto alto, come avviene da quasi due settimane, il numero di guariti: sono 945, a fronte di 261 nuovetà riscontrate su 2144 tamponi effettuati (indice test-al 12,2%, in leggero aumento). Continua a calare abbastanza velocemente il numero diattualmente positive, poco più di 12mila (12009), ma appena sette giorni fa ierano oltre 15mila. Anche nei comuni i dati sono migliori rispetto a fine ...

petergomezblog : Questa sera, dopo #Crozza, torno a indagare sul lato oscuro del successo a #laconfessione. Sul @Nove intervisterò… - albicoach : RT @Ruffino_Lorenzo: Giornalisti che dopo nove mesi scoprono che i decessi comunicati in un giorno non sono davvero di quel giorno. https:… - Emanuele676 : RT @Ruffino_Lorenzo: Giornalisti che dopo nove mesi scoprono che i decessi comunicati in un giorno non sono davvero di quel giorno. https:… - cobRadaRt_ : RT @Ruffino_Lorenzo: Giornalisti che dopo nove mesi scoprono che i decessi comunicati in un giorno non sono davvero di quel giorno. https:… - Nicola_Sorr : RT @Ruffino_Lorenzo: Giornalisti che dopo nove mesi scoprono che i decessi comunicati in un giorno non sono davvero di quel giorno. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nove Covid, Massimo Galli ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Non me la prendo con gli italiani, ma con… Il Fatto Quotidiano Covid: altre 9 vittime nelle Marche, deceduto anche un 64enne senza patologie

L'aggiornamento del Servizio Sanità Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati nove decessi (leggi): si tratta di 6 uomini e 3 donne. Tr ...

Covid, nel Senese 29 nuovi casi. Positivo meno del 3% dei tamponi

Ventinove positivi su 974 tamponi, sono i numeri del bollettino di diffusione del contagio da covid per la provincia di Siena. Il rapporto di positività al tampone scende sotto il 3%. Dodici i comuni ...

L'aggiornamento del Servizio Sanità Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati nove decessi (leggi): si tratta di 6 uomini e 3 donne. Tr ...Ventinove positivi su 974 tamponi, sono i numeri del bollettino di diffusione del contagio da covid per la provincia di Siena. Il rapporto di positività al tampone scende sotto il 3%. Dodici i comuni ...