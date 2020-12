Counter-Strike: Global Offensive si aggiorna con Operation Broken Fang (Di venerdì 4 dicembre 2020) Valve ha preparato un inaspettato regalo di Natale anticipato per i suoi fan, con il lancio della decima operazione nella storia di Counter-Strike: Global Offensive chiamata Operation Broken Fang, con un nuovo trailer che mostra i contenuti in azione. Broken Fang aggiunge una nuova modalità chiamata Retakes al gioco, che mette tre terroristi e quattro antiterroristi l'uno contro l'altro in otto round con armi selezionate dall'equipaggiamento. L'aggiornamento include anche l'Operation Pass, che offre ai giocatori l'accesso alla modalità competitiva Broken Fang e alle statistiche sulle operazioni, incluse le heat map e le percentuali di vittoria in base alle singole ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Valve ha preparato un inaspettato regalo di Natale anticipato per i suoi fan, con il lancio della decima operazione nella storia dichiamata, con un nuovo trailer che mostra i contenuti in azione.aggiunge una nuova modalità chiamata Retakes al gioco, che mette tre terroristi e quattro antiterroristi l'uno contro l'altro in otto round con armi selezionate dall'equipaggiamento. L'mento include anche l'Pass, che offre ai giocatori l'accesso alla modalità competitivae alle statistiche sulle operazioni, incluse le heat map e le percentuali di vittoria in base alle singole ...

Valve ha preparato un inaspettato regalo di Natale anticipato per i suoi fan, con il lancio della decima operazione nella storia di Counter-Strike: Global Offensive chiamata Operation Broken Fang, con ...

