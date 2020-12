Coronavirus, Speranza: “Ci sono segnali incoraggianti. Rt è a 0.91 ed è una notizia importante ma non è finita. C’è una partita difficilissima in corso” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Oggi siamo di fronte a due verità: c’è una situazione ancora molto complicata e il numero dei decessi di ieri deve farci riflette, poi nelle ultime settimane le misure che abbiamo messo in campo e il modello che abbiamo costruito ha prodotto un abbassamento della curva. Se noi molliamo rischiamo di rimetterci in una situazione di grande difficoltà, per questo siamo costretti a chiedere ancora qualche sacrificio. Chi governa deve dire esattamente come stanno le cose. Ci sono segnali incoraggianti, Rt è a 0.91 ed è una notizia importante ma non è finita, c’è una partita difficilissima in corso”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al 9° Healthcare Summit del Sole 24 Ore. “Ora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Oggi siamo di fronte a due verità: c’è una situazione ancora molto complicata e il numero dei decessi di ieri deve farci riflette, poi nelle ultime settimane le misure che abbiamo messo in campo e il modello che abbiamo costruito ha prodotto un abbassamento della curva. Se noi molliamo rischiamo di rimetterci in una situazione di grande difficoltà, per questo siamo costretti a chiedere ancora qualche sacrificio. Chi governa deve dire esattamente come stanno le cose. Ci, Rt è a 0.91 ed è unama non è, c’è unain. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al 9° Healthcare Summit del Sole 24 Ore. “Ora ...

