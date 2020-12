Boom di ricerche per treni e aerei dopo il Dpcm. Aumentano i prezzi dei biglietti per il 19 e 20: è l’ultimo weekend di spostamenti (Di venerdì 4 dicembre 2020) La conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato le misure contenute nel nuovo Dpcm ha scatenato la corsa al biglietto. Nelle ultime 24 ore le ricerche per il sito di Ryanair sono aumentate del 400%, cinque volte in più rispetto al giorno prima, così come sono più che duplicate quelle al sito di trenitalia (fonte Google Trends). Le ricerche sono state effettuate soprattutto dalle città del Nord. Il timore di molti, compreso il presidente della Lombardia Attilio Fontana, è rivolto al weekend del 19 e 20 dicembre, l’ultimo in cui si ci potrà spostare tra Regioni prima delle festività natalizie. “Il rischio – ha detto Fontana a Mattino 5 – è di rivivere quello che accadde nella notte fra il 7 e l’8 marzo“, quando la Lombardia divenne zona rossa e ci fu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) La conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato le misure contenute nel nuovoha scatenato la corsa al biglietto. Nelle ultime 24 ore leper il sito di Ryanair sono aumentate del 400%, cinque volte in più rispetto al giorno prima, così come sono più che duplicate quelle al sito ditalia (fonte Google Trends). Lesono state effettuate soprattutto dalle città del Nord. Il timore di molti, compreso il presidente della Lombardia Attilio Fontana, è rivolto aldel 19 e 20 dicembre,in cui si ci potrà spostare tra Regioni prima delle festività natalizie. “Il rischio – ha detto Fontana a Mattino 5 – è di rivivere quello che accadde nella notte fra il 7 e l’8 marzo“, quando la Lombardia divenne zona rossa e ci fu ...

