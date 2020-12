Bayern Monaco, Lewandowski: «Troppa fretta nel non assegnare il Pallone d’Oro» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lewandowski a caccia di nuovi successi: il bomber del Bayern Monaco parla della vittoria in Champions e della mancata assegnazione del Pallone d’Oro Robert Lewandowski non è pago di trofei, gol e record. Il bomber polacco punta alla seconda Champions League consecutiva con il Bayern Monaco e lancia una frecciata per la mancata assegnazione del Pallone d’Oro. Le sue parole rilasciate al Daily Mail. Pallone d’Oro – «Forse è stato deciso troppo presto perché ogni competizione alla fine è stata portata a termine. Tanti giocatori, allenatori, giornalisti sanno che per me è stata la stagione migliore». Bis Champions – «Abbiamo vinto la Champions, ma che sia chiaro: vincerne una non ci basta. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020)a caccia di nuovi successi: il bomber delparla della vittoria in Champions e della mancata assegnazione delRobertnon è pago di trofei, gol e record. Il bomber polacco punta alla seconda Champions League consecutiva con ile lancia una frecciata per la mancata assegnazione del. Le sue parole rilasciate al Daily Mail.– «Forse è stato deciso troppo presto perché ogni competizione alla fine è stata portata a termine. Tanti giocatori, allenatori, giornalisti sanno che per me è stata la stagione migliore». Bis Champions – «Abbiamo vinto la Champions, ma che sia chiaro: vincerne una non ci basta. ...

