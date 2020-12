Bake Off Italia su Real Time: tutte le puntate in streaming (Di sabato 5 dicembre 2020) Bake Off Italia è il programma tv che ogni anno elegge il miglior pasticciere amatoriale Italiano. La conduttrice di Bake Off Italia è Benedetta Parodi; i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Nel 2018 è andata in onda la sesta stagione, e subito sotto trovate i vincitori di tutte le edizioni terminate ad oggi. Venerdì 30 agosto 2019 prende il via la settima stagione (concorrenti). Venerdì 4 settembre 2020 via all’ottava stagione (concorrenti). Albo d’oro Bake Off Italia 1 Madalina Pometescu 2013 2 Roberta Liso 2014 3 Gabriele De Benetti 2015 4 Mary Joyce Escano 2016 5 Carlo Beltrami 2017 6 Federico De Flaviis 2018 7 Martina Russo 2019 8 Sara Moalli 2020 Bake Off Italia – Orari e Canale ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 5 dicembre 2020)Offè il programma tv che ogni anno elegge il miglior pasticciere amatorialeno. La conduttrice diOffè Benedetta Parodi; i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Nel 2018 è andata in onda la sesta stagione, e subito sotto trovate i vincitori dile edizioni terminate ad oggi. Venerdì 30 agosto 2019 prende il via la settima stagione (concorrenti). Venerdì 4 settembre 2020 via all’ottava stagione (concorrenti). Albo d’oroOff1 Madalina Pometescu 2013 2 Roberta Liso 2014 3 Gabriele De Benetti 2015 4 Mary Joyce Escano 2016 5 Carlo Beltrami 2017 6 Federico De Flaviis 2018 7 Martina Russo 2019 8 Sara Moalli 2020Off– Orari e Canale ...

