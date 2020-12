Autostrade liguri in tilt | interviene la protezione civile

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) GENOVA – Le forti nevicate sull’arco appenninico hanno messo in crisi le autostrade liguri, in particolare attorno al nodo di Genova, sulla A7 Genova-Milano e sulla A26 Genova-Gravellona Toce, ma anche sulla A6 Savona-Torino. Chiusa al traffico la A7 tra la diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto verso Genova, e tra il bivio con la A12 Genova-Livorno e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Chiusa anche la diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e il bivio con la A7, verso la A7. Chiusi in entrata i caselli di Genova Bolzaneto e Busalla. Chiusa, invece, ai soli mezzi pesanti la A26 tra il bivio con la A21 Torino-Piacenza e il bivio con la A10 Genova-Savona, in direzione Genova. Traffico in tilt anche sulla A12 Genova-Livorno, in direzione Genova, tanto che è stato chiuso l’accesso al casello di Genova est. Autostrade per l’Italia sconsiglia il transito sul nodo genovese. Traffico congestionato anche su tutti i principali assi viari cittadini. Blocco per i mezzi pesanti anche sulla A6 Torino-Savona, tra Savona e Ceva in direzione nord e tra Carmagnola e Savona, in direzione sud.