VIDEO | Tarjei Boe vince la sprint a Kontiolahti II | terzo Johannes Boe Lukas Hofer 14°

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il massimo circuito del biathlon maschile è rimasto a, dove è già andato in scena nel passato fine settimana. Originariamente le prove dell’imminente weekend avrebbero dovuto tenersi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha scelto di riformare il calendario allo scopo di ridurre al minimo gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di scena quest’oggi la 10 km: una sfida sul filo come al solito, con i dettagli a fare la differenza. La vittoria è andataBoe che ha fatto il numero oggi, precedendo il tedesco Peiffer e il fratello (detentore della Coppa del Mondo). Migliore degli azzurri è stato, che ha concluso in 14ma posizione e l’unico a prendere parte alla gara di inseguimento. Di seguito ...