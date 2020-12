Ultime Notizie Roma del 03-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza coronavirus in primo piano divieto di spostarsi tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio in consiglio dei ministri approva il decreto covid che preso effetti anche quello di estendere La durata dei DPI è da 50 giorni che ultimo decreto del presidente del consiglio in scadenza il governo ha varato un decreto con la cornice normativa per il prossimo dpcm che sarà in vigore da domani la cui bozza prevede per il momento ritorna a scuola per gli studenti delle superiori dal 7 gennaio Coprifuoco per Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino via apertura degli impianti di sci dal 7 gennaio chiusura dei centri commerciali nel fine settimana ristoranti aperti il 25 26 dicembre il primo gennaio Solo a pranzo vengono in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo infine ...