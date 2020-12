Spostamenti, coppie, parenti: ?tutto quello che c'è da sapere per evitare le multe (Di giovedì 3 dicembre 2020) Federico Giuliani Ecco, punto per punto, il contenuto dell'ultimo Dpcm varato dal premier Giuseppe Conte in vista del Natale Dalle restrizioni agli Spostamenti alle raccomandazioni sui giorni delle feste, dalla riapertura dei negozi a quella dei ristoranti, passando per la scuola, gli alberghi e gli impianti sciistici: ecco, punto per punto, il contenuto dell'ultimo Dpcm varato dal premier Giuseppe Conte nel tentativo di scongiurare l'aumento dei contagi in vista del Natale. Spostamenti: quando sono consentiti Partiamo dagli Spostamenti. In tutta Italia sarà vietato spostarsi dalla propria Regione o dalla propria Provincia autonoma nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. La misura sarà ulteriormente rafforzata in tre giorni specifici: 25 dicembre, 26 dicembre e 6 gennaio. In queste date sarà vietato ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Federico Giuliani Ecco, punto per punto, il contenuto dell'ultimo Dpcm varato dal premier Giuseppe Conte in vista del Natale Dalle restrizioni aglialle raccomandazioni sui giorni delle feste, dalla riapertura dei negozi a quella dei ristoranti, passando per la scuola, gli alberghi e gli impianti sciistici: ecco, punto per punto, il contenuto dell'ultimo Dpcm varato dal premier Giuseppe Conte nel tentativo di scongiurare l'aumento dei contagi in vista del Natale.: quando sono consentiti Partiamo dagli. In tutta Italia sarà vietato spostarsi dalla propria Regione o dalla propria Provincia autonoma nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. La misura sarà ulteriormente rafforzata in tre giorni specifici: 25 dicembre, 26 dicembre e 6 gennaio. In queste date sarà vietato ...

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti coppie Spostamenti tra regioni a Natale, quali deroghe? Startmag Web magazine Covid, Conte: "In due settimane tutte le Regioni saranno gialle, vietati gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio"

Ok agli spostamenti verso persone non autosufficienti - "Ci si ... ha affermato il premier illustrando il nuovo Dpcm. Ok ai ricongiungimenti tra coppie distanti- "In ogni caso - ha precisato Conte - ...

Dopo la Befana il 75 % dei liceali torna in classe, Via anche allo sci

Roma. Il 7 gennaio si torna sui banchi di scuola ma anche sulle piste da sci. Le scuole superiori torneranno in presenza alla ripresa delle lezioni subito dopo la Befana: vince la prudenza. I presidi ...

