Shawn Mendes | un concerto gratutito per raccontare «Wonder»

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Un concerto in streaming, gratuito, per accompagnare l’uscita del suo quarto album. Shawn Mendes, che nei mesi passati ha tratto da Wonder il singolo Monster, ha voluto suggellare la pubblicazione del disco con un evento speciale, che sapesse (anche) alleggerire il peso dell’emergenza sanitaria. Wonder: The Experience, durante il quale si potrà decidere di fare una donazione destinata alla Shawn Mendes Foundation, a sua volta impegnata a supportare il programma benefico dell’associazione Social Impact Fund, si terrà domenica 6 dicembre, online.