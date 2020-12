Ronaldo: “Mi sarebbe piaciuto giocare in Germania e in Inghilterra” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ronaldo Luís Nazário de Lima è ancora considerato il "vero Ronaldo". Oggi molte persone pensano al portoghese Cristiano Ronaldo, ma prima del suo arrivo sulla scena mondiale del calcio, il brasiliano ex Inter e Milan era uno straordinario calciatore tanto da essere soprannominato il Fenomeno. "Il momento più bello di tutti è stato il trionfo in Coppa del Mondo 2002 con il Brasile, dopo aver battuto la Germania 2-0 in finale e aver segnato entrambi i gol", ha detto Ronaldo a Sport Bild. Ma Ronaldo che ha vinto tanto in Italia e in Spagna avrebbe voluto fare una esperienza anche in altri campionati: "Mi sarebbe piaciuto giocare in Germania e Inghilterra", ha detto Ronaldo, che ha giocato con Cruzeiro, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020)Luís Nazário de Lima è ancora considerato il "vero". Oggi molte persone pensano al portoghese Cristiano, ma prima del suo arrivo sulla scena mondiale del calcio, il brasiliano ex Inter e Milan era uno straordinario calciatore tanto da essere soprannominato il Fenomeno. "Il momento più bello di tutti è stato il trionfo in Coppa del Mondo 2002 con il Brasile, dopo aver battuto la2-0 in finale e aver segnato entrambi i gol", ha dettoa Sport Bild. Mache ha vinto tanto in Italia e in Spagna avrebbe voluto fare una esperienza anche in altri campionati: "Miine Inghilterra", ha detto, che ha giocato con Cruzeiro, ...

