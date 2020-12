Rai 1 per l’Immacolata: cosa vedremo e cosa no l’8 dicembre 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Cambia la programmazione di Rai 1 per l’8 dicembre 2020 nel giorno dell’Immacolata. Sarà un giorno di festa ma solo a metà. Rosso sulla carta, di preghiera per i cristiani ma con un sapore dolce amaro visto che il nostro paese sta ancora vivendo l’emergenza legata al covid 19 e questo significa che resta valido l’invito di sempre, quello di limitare il più possibile ogni spostamento, restando a casa quando è possibile. A far compagnia a chi resta in casa anche nel giorno dell’Immacolata ci pensa la tv. Per quanto riguarda l’8 dicembre 2020, per Rai 1 ci saranno delle variazioni che partiranno dal mattino. Non andrà infatti in onda Storie Italiane per fare spazio alla puntata speciale di A sua immagine seguita dalla Santa messa. Resta invece in onda dal mattino presto Uno Mattina. Resta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) Cambia la programmazione di Rai 1 per l’8nel giorno del. Sarà un giorno di festa ma solo a metà. Rosso sulla carta, di preghiera per i cristiani ma con un sapore dolce amaro visto che il nostro paese sta ancora vivendo l’emergenza legata al covid 19 e questo significa che resta valido l’invito di sempre, quello di limitare il più possibile ogni spostamento, restando a casa quando è possibile. A far compagnia a chi resta in casa anche nel giorno delci pensa la tv. Per quanto riguarda l’8, per Rai 1 ci saranno delle variazioni che partiranno dal mattino. Non andrà infatti in onda Storie Italiane per fare spazio alla puntata speciale di A sua immagine seguita dalla Santa messa. Resta invece in onda dal mattino presto Uno Mattina. Resta ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai per Rai per la Giornata Internazionale del volontariato e per lo sviluppo economico e sociale RAI - Radiotelevisione Italiana Covid, in Liguria 422 nuovi casi e 26 morti. Toti critica il governo: “Contagi in calo, servono misure meno severe”

Genova – Sono 422 nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria, a fronte di 4.957 tamponi effettuati (dati Regione Liguria) e 1.282 persone testate (dati Protezione Civile). La percentuale di pos ...

Giuseppe Conte in diretta stasera sul Dpcm Natale: a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte sarà in diretta stasera per illustrare le novità previste dal Dpcm Natale e per chiarire quali saranno gli spostamenti possibili: ecco dove vederlo in TV e in streaming. Giuseppe Conte ...

Genova – Sono 422 nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria, a fronte di 4.957 tamponi effettuati (dati Regione Liguria) e 1.282 persone testate (dati Protezione Civile). La percentuale di pos ...