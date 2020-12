PS3 | a sorpresa | un aggiornamento del firmware

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Inaspettatamente PS3 passa alla versione 4.87, con una patch per i bug e una nuova feature: la storica console Sony aggiorna ilL’indimenticabile ed indimenticata medaglia d’argento della sfida contro Wii, la mitica PS3, ha sorpreso tutti con undel. Ne parliamo con un po’ di malinconia, come per ogni update “fuori corso” che si rispetti. Ad ogni modo, questa novità non si limita al solito controllo tipico degli aggiornamenti di stabilità. Al contrario, la versione 4.87 include una nuova feature, sebbene minore. Puntando sull’aspetto multimediale della console, infatti, l’ultimo update ha aggiornato l’infrastruttura per la lettura dei Blu-ray per i film più recenti; in altre parole, dunque, la console vive ancora dei suoi meriti extra-videoludici. L’...